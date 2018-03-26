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Протести в Каталонії: кількість постраждалих активістів перевищила 100

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 10:30
Фото: протести в Каталонії (twitter.comLARAZON_ES)
Фото: протести в Каталонії (twitter.comLARAZON_ES)

Найбільше потерпілих в Барселоні

В Каталонії під час зіткнень на протестах на підтримку колишнього глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, затриманого в Німеччині, постраждало більше 100 осіб. Про це повідомили медичні служби регіону, передає BBC.

Відомо, що в результаті зіткнень демонстрантів активістів і місцевої поліції серед постраждалих значаться також 23 співробітника правоохоронних органів. Постраждалі у більшості випадків отримали незначні травми.

Також відомо, що всього у мітингах взяли участь понад 55 тис. осіб. Найбільше потерпілих в Барселоні. А в місті Льєйда постраждали сім осіб.

 

Фото: протести в Каталонії (twitter.comLARAZON_ES)

Нагадаємо, 25 березня 2018 року головного прихильника незалежності Каталонії Карлеса Пучдемона затримали при перетині кордону Німеччини та Данії.

Раніше повідомлялося, що в Каталонії протести проти затримання колишнього прем'єра регіону Карлеса Пучдемона в Німеччині переросли в зіткнення з поліцією.

Пучдемон ініціював 1 жовтня 2017 року в Каталонії референдум про незалежність від Іспанії. За незалежність регіону висловилися 90% усіх тих, хто проголосував. Іспанія виступила проти незалежності Каталонії, і в той же день іспанський сенат схвалив план уряду щодо введення прямого управління в регіоні. Прокуратура подала позови проти колишнього регіонального керівництва, звинувативши їх в бунті і заколоті.

У Каталонії почалися масові акції проти арешту Пучдемона В Іспанії суд почав розгляд позову проти Пучдемона
Теги публікації: Каталонія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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