Протесты в Испании: задержали более 40 человек

Сегодня ночью в двух городах Испании протесты в поддержку заключенного каталонского рэпера Пабло Аселя переросли в столкновения с полицией. Правоохранители задержали уже более чем 40 человек.
Об этом сообщает BBC.
Как сообщается, тысячи протестующих в Мадриде и Барселоне столкнулись с правоохранителями. Полиция сообщила, что по меньшей мере задержали 14 демонстрантов в Мадриде и 29 в Барселоне.
В столице Испании демонстрация началась мирно. Участники протеста хлопали в ладоши и скандировали "Больше никакого полицейского насилия" и "Свободу Пабло Аселю", однако позже в правоохранителей полетели бутылки и камни. Спецназовцы в свою очередь применили слезоточивый газ и резиновые пули.
Похожая ситуация наблюдалась и в Барселоне. Там митингующие устанавливали баррикады и поджигали мебель на улицах, а также бросали камни, бутылки и тупые предметы, что заставило правоохранителей отреагировать спецсредствами.
Напомним, протесты в Испании вспыхнули после того, как испанский суд приговорил Пабло Аселя к девяти месяцам лишения свободы за оскорбление королевского дома и восхваление терроризма в песне про бывшего короля Испании Хуана Карлоса и записи в Twitter в период с 2014 по 2016 годы.