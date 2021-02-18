UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Протесты в Испании: задержали более 40 человек

Автор: Андрей Козловский

Сегодня ночью в двух городах Испании протесты в поддержку заключенного каталонского рэпера Пабло Аселя переросли в столкновения с полицией. Правоохранители задержали уже более чем 40 человек.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, тысячи протестующих в Мадриде и Барселоне столкнулись с правоохранителями. Полиция сообщила, что по меньшей мере задержали 14 демонстрантов в Мадриде и 29 в Барселоне.

В столице Испании демонстрация началась мирно. Участники протеста хлопали в ладоши и скандировали "Больше никакого полицейского насилия" и "Свободу Пабло Аселю", однако позже в правоохранителей полетели бутылки и камни. Спецназовцы в свою очередь применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Похожая ситуация наблюдалась и в Барселоне. Там митингующие устанавливали баррикады и поджигали мебель на улицах, а также бросали камни, бутылки и тупые предметы, что заставило правоохранителей отреагировать спецсредствами.

Напомним, протесты в Испании вспыхнули после того, как испанский суд приговорил Пабло Аселя к девяти месяцам лишения свободы за оскорбление королевского дома и восхваление терроризма в песне про бывшего короля Испании Хуана Карлоса и записи в Twitter в период с 2014 по 2016 годы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Испания
Читайте также
В Испании массовые протесты. Произошли столкновения, десятки пострадавших
Прогноз погоды