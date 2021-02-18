RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Протести в Іспанії: затримали більше 40 людей

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні вночі в у двох містах Іспанії протести на підтримку ув’язненого каталонського репера Пабло Аселя переросли в сутички з поліцією. Правоохоронці затримали вже більш ніж 40 людей.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, тисячі протестувальників у Мадриді та Барселоні зіткнулися з правоохоронцями. Поліція повідомила, що щонайменше затримали 14 демонстрантів в Мадриді та 29 в Барселоні.

У столиці Іспанії демонстрація почалася мирно. Учасники протесту плескали в долоні і скандували "Більше ніякого поліцейського насильства" і "Свободу Пабло Аселю", однак пізніше у полетіли правоохоронців пляшки і каміння. Спецпризначенці своєю чергою застосували сльозогінний газ і гумові кулі.

Схожа ситуація спостерігалась і в Барселоні. Там мітингарі встановлювали барикади і підпалювали меблі на вулицях, а також жбурляли камені, пляшки та тупі предмети, що змусило правоохоронців відреагувати спецзасобами.

Нагадаємо, протести в Іспанії спалахнули після того, як іспанський суд засудив Пабло Аселя до дев'яти місяців позбавлення волі за образу королівського будинку і вихваляння тероризму в пісні про колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса і записи в Twitter в період з 2014 по 2016 роки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Іспанія
Читайте також
В Іспанії масові протести. Сталися сутички, десятки постраждалих
Прогноз погоди