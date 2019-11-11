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Во время ночных столкновений с силовиками в Ираке 130 демонстрантов получили ранения

Новости » Происшествия     11.11.2019 - 21:59
Во время ночных столкновений с силовиками в Ираке 130 демонстрантов получили ранения
Фото: протесты в Ираке (twitter.com)

Четыре человека погибло в результате столкновений

Во время ночных столкновений с силовиками в городе Нассирия на юге Ирака четыре человека погибли и 130 ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что это произошло во время беспорядков вблизи местного директората по вопросам образования, когда силовые структуры применили слезоточивый газ против демонстрантов. По данным комиссии, некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии.

Тем временем представитель ООН в Ираке Жанин Геннис-Пласхарт 11 ноября встретилась с шиитским лидером Ирака Верховным аятоллой Али ас-Систани в священном для шиитов городе Наджаф. Целью встречи было обсуждение ряда реформ, которые ООН предложила накануне.

По словам Геннис-Пласхарт, ас-Систани заявил, что поддерживает проведение серьезных реформ в разумный период времени. Однако, добавляет она, клирик выразил обеспокоенность тем, что политические силы недостаточно серьезно настроены внедрить эти реформы.

Напомним, начиная с 1 октября в ходе акций протеста в Ираке погибли 319 демонстрантов . По данным комитета по правам человека при парламенте Ирака, еще 15 тыс. людей получили ранения. Протесты охватили Басру, Эд-Диванию, Кербелу, Васит и Киркук.

Как сообщало РБК-Украина, 31 октября премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди заявил, что уходит в отставку на фоне массовых протестов и убийств силовиками демонстрантов.

Как известно, 25 октября в Ираке началась новая волна протестов, которая охватила несколько провинций. Люди сначала протестовали против коррупции в правительстве, безработицы и отсутствия базовых услуг.

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