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Протесты в Индии: силовики решили отключить интернет

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство внутренних дел Индии развертывает дополнительные войска в некоторых частях столицы - Дели - для сдерживания беспорядков. Силовики также решили отключить мобильный Интернет в некоторых районах страны.

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Об этом сообщило индийское агентство India Today.

В Пенджабе и Харьяне на фоне массовых беспорядков в Дели объявили режим "повышенной готовности".

"Дополнительные силы будут развернуты в уязвимых районах. Разведывательные подразделения полиции также отслеживают всю ситуацию", - сказали в индийской полиции.

В районах Сонипат, Джаджар и Палпал индийского штата Харьяна по поручению МВД приостановили работу услуг мобильного Интернета. В этих районах, которые граничат с Дели, будут работать только голосовые вызовы. Ограничения будут действовать до 17:00 среды.

Напомним, в Индии массовые протесты фермеров переросли в беспорядки в Дели. Протестующие устроили столкновения с силовиками, в ходе которых был применен слезоточивый газ и водометы.

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