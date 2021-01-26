Протести в Індії: силовики вирішили відключити інтернет

Міністерство внутрішніх справ Індії розгортає додаткові війська в деяких частинах столиці - Делі - для стримування заворушень. Силовики також вирішили відключити мобільний Інтернет в деяких районах країни.

Про це повідомило індійське агентство India Today.

У Пенджабі та Харьяні на фоні масових заворушень в Делі оголосили режим "підвищеної готовності".

"Додаткові сили також будуть розгорнуті у вразливих районах. Розвідувальні підрозділи поліції також відстежують всю ситуацію", - сказали в індійській поліції.

У районах Соніпат, Джаджар та Палпал індійського штату Харьяна за дорученням МВС призупинили роботу послуг мобільного Інтернету. У цих районах, які межують з Делі, будуть працювати тільки голосові виклики. Обмеження діятимуть до 17:00 середи.

Нагадаємо, в Індії масові протести фермерів переросли у заворушення в Делі. Протестувальники влаштували сутички з силовиками, в ході яких було застосовано сльозогінний газ і водомети.