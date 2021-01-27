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Протесты в Индии: пострадали более 80 полицейских, открыты десятки дел

Автор: Анастасия Рокитна

В Нью-Дели (Индия) во время протестов фермеров пострадали 86 сотрудников полиции. Были разбиты 8 автобусов и 17 частных автомобилей.

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Об этом сообщает телеканал NDTV.

Возбуждены 22 дела о беспорядках и вандализме. Есть пострадавшие среди фермеров, но их число пока не уточняется.

Отметим, несколько тысяч фермеров приехали в Нью-Дели на тракторах, мотоциклах, лошадях для участия в согласованной демонстрации. Аграрии недовольны принятыми правительством законами, затрагивающими сельскохозяйственную отрасль.

Группа протестующих на тракторах двинулась в центр Нью-Дели, они дошли до Красного форта, прорвали баррикады и вошли в него. Полиция применила дубинки, чтобы вывести митингующих из форта. Беспорядки произошли в шести районах столицы Индии.

Напомним, индийские силовики решили отключить мобильный Интернет в некоторых районах страны.

Также РБК-Украина писало, что в Индии массовые протесты фермеров переросли в беспорядки в Дели. Протестующие устроили столкновения с силовиками, в ходе которых был применен слезоточивый газ и водометы.

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