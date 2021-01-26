Протесты в Индии: силовики решили отключить интернет

Фото: протесты в Индии (twitter.com SikhProf)

Министерство внутренних дел Индии развертывает дополнительные войска в некоторых частях столицы - Дели - для сдерживания беспорядков. Силовики также решили отключить мобильный Интернет в некоторых районах страны.

Об этом сообщило индийское агентство India Today.

В Пенджабе и Харьяне на фоне массовых беспорядков в Дели объявили режим "повышенной готовности".

"Дополнительные силы будут развернуты в уязвимых районах. Разведывательные подразделения полиции также отслеживают всю ситуацию", - сказали в индийской полиции.

В районах Сонипат, Джаджар и Палпал индийского штата Харьяна по поручению МВД приостановили работу услуг мобильного Интернета. В этих районах, которые граничат с Дели, будут работать только голосовые вызовы. Ограничения будут действовать до 17:00 среды.

Напомним, в Индии массовые протесты фермеров переросли в беспорядки в Дели. Протестующие устроили столкновения с силовиками, в ходе которых был применен слезоточивый газ и водометы.