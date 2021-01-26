ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Протесты в Индии: силовики решили отключить интернет

Дели, Вторник 26 января 2021 17:30
Протесты в Индии: силовики решили отключить интернет
Фото: протесты в Индии (twitter.com SikhProf)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство внутренних дел Индии развертывает дополнительные войска в некоторых частях столицы - Дели - для сдерживания беспорядков. Силовики также решили отключить мобильный Интернет в некоторых районах страны.

Об этом сообщило индийское агентство India Today.

В Пенджабе и Харьяне на фоне массовых беспорядков в Дели объявили режим "повышенной готовности".

"Дополнительные силы будут развернуты в уязвимых районах. Разведывательные подразделения полиции также отслеживают всю ситуацию", - сказали в индийской полиции.

В районах Сонипат, Джаджар и Палпал индийского штата Харьяна по поручению МВД приостановили работу услуг мобильного Интернета. В этих районах, которые граничат с Дели, будут работать только голосовые вызовы. Ограничения будут действовать до 17:00 среды.

Напомним, в Индии массовые протесты фермеров переросли в беспорядки в Дели. Протестующие устроили столкновения с силовиками, в ходе которых был применен слезоточивый газ и водометы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире протестИндиябеспорядкиинтернет

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь