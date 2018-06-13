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Интервью

Протесты в Грузии: премьер ушел в отставку

НовостиПолитика    13.06.2018 - 18:29
Фото: Георгий Квирикашвили (facebook.comKvirikashviliOfficial)
Фото: Георгий Квирикашвили (facebook.comKvirikashviliOfficial)

Отставка Квирикашвили автоматически означает отставку всего кабинета министров

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил об уходе в отставку. Об этом сообщает местный телеканал Rustavi 2.

Отмечается, что об уходе в отставку Квирикашвили сообщил на экстренном брифинге в Тбилиси вечером 13 июня. По словам политика, накануне он провел консультации с руководством партии "Грузинская мечта" и пришел к выводу, что у них различные точки зрения на ситуацию в стране.

Премьер подчеркнул, что его правительство работало успешно и добилось умеренного экономического роста в стране.

Стоит добавить, что отставка Квирикашвили автоматически означает отставку всего кабинета. В соответствии с законодательством в Грузии в ближайшие семь дней правящая партия "Грузинская мечта" должна представить кандидатуру нового премьера, а президент внесет ее в парламент.

Квирикашвили возглавил грузинское правительство в сентябре 2015 года. До этого он был министром экономики и устойчивого развития в кабинете Бидзины Иванишвили.

Напомним, в конце мая в Грузии проходили массовые акции протеста в связи с делом об убийстве двух подростков, при расследовании которого не был найден один из убийц. Их участники требовали в том числе и отставки Квирикашвили, однако премьер не собирался выполнять требования митингующих.

Суд в Тбилиси (Грузия) арестовал одного из организаторов акций протеста в городе Звиада Куправу и еще троих участников протестов на 14 суток.

Грузия заявила о разрыве дипотношений с Сирией МВД Грузии возобновило расследование убийства подростков, повлекшее массовые протесты
Теги публикации: протест, Грузия, отставка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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