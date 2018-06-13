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Протести в Грузії: прем'єр пішов у відставку

НовиниПолітика    13.06.2018 - 18:29
Фото: Георгій Квірікашвілі (facebook.comKvirikashviliOfficial)
Фото: Георгій Квірікашвілі (facebook.comKvirikashviliOfficial)

Відставка Квірікашвілі автоматично означає відставку всього кабінету міністрів

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі заявив про відставку. Про це повідомляє місцевий телеканал Rustavi 2.

Відзначається, що про відставку Квірікашвілі повідомив на екстреному брифінгу в Тбілісі ввечері 13 червня. За словами політика, напередодні він провів консультації з керівництвом партії "Грузинська мрія" і прийшов до висновку, що у них різні точки зору на ситуацію у країні.

Прем'єр підкреслив, що його уряд працював успішно і домігся помірного економічного зростання у країні.

Варто додати, що відставка Квірікашвілі автоматично означає відставку всього кабінету. Відповідно до законодавства у Грузії в найближчі сім днів правляча партія "Грузинська мрія" повинна представити кандидатуру нового прем'єра, а президент внесе її у парламент.

Квірікашвілі очолив грузинський уряд у вересні 2015 року. До цього він був міністром економіки та сталого розвитку в кабінеті Бідзіна Іванішвілі.

Нагадаємо, в кінці травня в Грузії проходили масові акції протесту у зв'язку зі справою про вбивство двох підлітків, під час розслідування якої не було знайдено один з убивць. Їх учасники вимагали в тому числі і відставки Квірікашвілі, однак прем'єр не збирався виконувати вимоги мітингувальників.

Суд у Тбілісі (Грузія) заарештував одного з організаторів акцій протесту в місті Звіада Куправу і ще трьох учасників протестів на 14 діб.

Грузія заявила про розрив дипвідносин з Сирією МВС Грузії поновило розслідування вбивства підлітків, яке спричинило масові протести
Теги публікації: протест, Грузія, отставка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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