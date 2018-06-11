В Грузии суд арестовал одного из организаторов акций протеста в Тбилиси

Организатор арестован на 14 суток

Суд в Тбилиси (Грузия) арестовал одного из организаторов акций протеста в городе Звиада Куправу и еще троих участников протестов на 14 суток, передает местный телеканал Rustavi2.

Указано, что Куправа и трое активистов были задержаны на проспекте Руставели у здания грузинского парламента. Сообщается, что их обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении сотрудникам полиции.

Куправа же заявил, что решение о его задержании принимал "лично министр" внутренних дел Грузии.

"Мое задержание является политическим, власть хочет, чтобы я отошел от этих (протестных, - ред.) процессов", - цитирует "Грузия-Online" слова Куправы.

Отметим, протесты в Грузии продолжаются с конца мая в связи с делом об убийстве двух подростков в декабре 2017 года, в ходе которого не были найдены убийцы одного из погибших.

Напомним, Министерство внутренних дел (МВД) Грузии возобновило расследование убийства двух школьников в Тбилиси, результаты которого привели к массовым акциям протеста в стране.