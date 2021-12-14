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Протесты ФОПов в Киеве: на одного из участников составили протокол

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 16:30
Протесты ФОПов в Киеве: на одного из участников составили протокол Фото: в Киеве на участника акции ФОПов составили протокол (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В центре Киева на акции протеста ФОПов 14 декабря на одного из участников составили административный протокол. Мужчину подозревают в нарушении общественного порядка.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции главного управления Найполиции в Киеве Оксана Тищенко.

"Задержанных нет. На одного мужчину, он был доставлен в Печерское управление полиции, составлен административный протокол по статье 185 часть 1 Кодекса Украины об административных нарушениях (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций)", - сказала Тищенко.

Она уточнила, что мужчина подозревается в нарушении общественного порядка, перекрытии улиц. После составления протокола его отпустили.

Тищенко также добавила, что информация о пострадавших на акции ФОПов не поступала.

Напомним, днем 14 декабря в Киеве возле Верховной рады на очередную акцию протеста вышли предприниматели. Между ними и полицейскими произошла стычка, когда участники попытались пройти маршем.

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