Протесты ФОПов в Киеве: на одного из участников составили протокол

В центре Киева на акции протеста ФОПов 14 декабря на одного из участников составили административный протокол. Мужчину подозревают в нарушении общественного порядка.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции главного управления Найполиции в Киеве Оксана Тищенко.

"Задержанных нет. На одного мужчину, он был доставлен в Печерское управление полиции, составлен административный протокол по статье 185 часть 1 Кодекса Украины об административных нарушениях (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций)", - сказала Тищенко.

Она уточнила, что мужчина подозревается в нарушении общественного порядка, перекрытии улиц. После составления протокола его отпустили.

Тищенко также добавила, что информация о пострадавших на акции ФОПов не поступала.