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Протесты в Черногории против Сербской церкви: 50 человек пострадали, 14 задержаны

Автор: Наталья Скороход

В Черногории вспыхнули протесты против Сербской православной церкви. В результате пострадали и были арестованы демонстранты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В воскресенье, 5 сентября, в ходе стычек протестующих с полицией в городе Цетине на юге Черногории пострадали около 50 человек. Еще14 демонстрантов были задержаны полицией.

Накануне несколько тысяч протестующих перекрыли все ведущие к Цетине дороги. При этом демонстранты выкрикивали лозунги "Это не Сербия" и "Да здравствует Черногория!". Многие из них провели ночь с 4 на 5 сентября на улице, охраняя баррикады.

Полиции не удалось разогнать собравшихся, даже применив слезоточивый газ. Некоторые из участников протеста были вооружены и стреляли в воздух, другие - жгли покрышки.

5 сентября митрополит Иаонникий и предстоятель СПЦ патриарх Порфирий были доставлены на церемонию интронизации под охраной полиции на вертолете.

Напомним, что в Черногории прошли протесты. Жители выступили против интронизации митрополита Сербской церкви.

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Черногория