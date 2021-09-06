Протесты в Черногории против Сербской церкви: 50 человек пострадали, 14 задержаны

В воскресенье, 5 сентября, в ходе стычек протестующих с полицией в городе Цетине на юге Черногории пострадали около 50 человек. Еще14 демонстрантов были задержаны полицией.

Накануне несколько тысяч протестующих перекрыли все ведущие к Цетине дороги. При этом демонстранты выкрикивали лозунги "Это не Сербия" и "Да здравствует Черногория!". Многие из них провели ночь с 4 на 5 сентября на улице, охраняя баррикады.

Полиции не удалось разогнать собравшихся, даже применив слезоточивый газ. Некоторые из участников протеста были вооружены и стреляли в воздух, другие - жгли покрышки.

5 сентября митрополит Иаонникий и предстоятель СПЦ патриарх Порфирий были доставлены на церемонию интронизации под охраной полиции на вертолете.