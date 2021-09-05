В Черногории вспыхнули протесты против интронизации митрополита Сербской церкви

В Черногории вспыхнули массовые протесты против интронизации митрополита Сербской церкви. Черногорцы недовольны тем, что интронизация сербского архиепископа происходит на территории Черногории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News .

Отмечается, что сорвать церемонию интронизации призвал президент Мило Джуканович, который находится в конфликте с Сербской православной церковью, потому что она поддержала на выборах оппозицию. Джуканович утверждает, что Сербская церковь пытается подорвать независимость Черногории и вернуть ее под контроль Сербии.

Protests in #Montenegro came to a peak this morning, when the enthronement of the head of the serbian orthodox church was set to happen in old royal capital #Cetinje. Montenegrins gathered and baricaded roads in attempt to stop the ceremony... pic.twitter.com/IESRBC3ag7 — Abdylvehab (@abdylvehab) September 5, 2021

Протестующие, которые вышли на призыв президента, перекрывают дороги, а также идут на конфронтацию с силовиками, в частности демонстранты бросали в полицейских камни вблизи монастыря в городе Цетин, где должна состояться церемония.

Демонстранты кричали "Это не Сербия" и "Да здравствует Черногория". На видео, размещенных в соцсетях, можно увидеть, что силовики разгоняли демонстрантов, недовольных интронизацией митрополита Сербской церкви.

#protests In Montenegro, the police clashed with local nationalists protesting against the enthronement of the new metropolitan. They consider the clergy of the Serbian Orthodox Church to be the agents of Belgrade's politics. pic.twitter.com/yik84GT9Sc — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) September 4, 2021

Сегодня утром СМИ сообщили, что сербский патриарх прибыл в Черногорию на вертолете, чтобы обойти перекрытые протестующими дороги. Также есть информация, что церемония интронизации митрополита Сербской церкви уже началась.