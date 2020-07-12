Протести в Болгарії: президент закликав уряд піти у відставку

Фото: протести в Болгарії (facebook.com/BalkanObserverforUkraine)

Правоохоронці провели обшуки в адміністрації президента і затримали двох його помічників

У болгарській столиці Софії пройшов протест проти уряду в підтримку чинного президента. Сотні людей взяли участь в акціях на підтримку президента Румена Радєва.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Напередодні вранці співробітники прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Бюро захисту свідків та інших органів ухвалою Софійського військового суду та Спеціалізованого кримінального суду провели обшук в адміністрації президента.

Зазначається, що обшуки пройшли в кабінетах радника президента з питань безпеки і оборони Іллі Милушева і секретаря з правових питань антикорупції Пламена Узунова. Потім обох затримали за підозрою в "торгівлі впливом". Крім того, був затриманий і відомий бізнесмен Пламен Бобоков.

за Причиною обшуків стала заява Радєва, згідно з яким Національна служба захисту, що охороняє вищі особи держави, повинна припинити захищати Ахмеда Догана, почесного голови "Руху за права і свободи".

Вважається, що Доган є одним з найвпливовіших людей в країні і контролює судову гілку влади.

Радев стверджує, що рішення про безпеки Догана прийняла комісія, якою керує уряд.

Президент також вважає, що причиною цих заходів стала його критика на адресу уряду і прокуратури. У виступі перед присутніми на площі перед адміністрацією він закликав "вигнати мафію з виконавчої влади" та прокуратури.

Також мітингувальники зібралися біля резиденції Догана на узбережжі Чорного моря.

Раніше РБК-Україна писало, що в Белграді почали акції протесту. Демонстранти вимагали переглянути введені карантинні обмеження.

В результаті протестів постраждали щонайменше 60 осіб, серед яких і поліцейські.

Пізніше у МВС Сербії заявили, що протести в країні є спробою державного перевороту.