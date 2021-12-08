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Протесты в Беларуси разрешат разгонять с применением оружия

Автор: Юлия Бойко

Палата представителей Беларуси в первом чтении приняла законопроект, которым намерены внести изменения в закон о внутренних войсках. В частности, этим подразделениям разрешат применить оружие при разгоне протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское бюро "Радио Свобода".

В текущей версии применение оружия разрешено, если другие способы и средства обеспечения реализации мер правопорядка оказались неэффективными. Теперь же правила применения оружия внутренними войсками дополнят следующим основанием - пресечение массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка или действий, направленных на уничтожение и (или) уничтожение имущества всех форм право собственности.

Кроме того, расширятся основания применение оружия против женщин, инвалидов и несовершеннолетних. Пока что внутренние войска могут стрелять в таких людей только в том случае, если они "осуществят вооруженное или групповое нападение".

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