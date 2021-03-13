Протесты в Армении: возле резиденции президента произошли стычки

Стычки между полицией и протестующими, требующими отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начались у служебного входа в резиденцию президента в Ереване. Есть задержанные, их число не уточняется.
Об этом сообщает агентство NEWS.am.
Митингующие хотели не допускать главу Кабмина в здание.
Протестующие пытались прорвать полицейское оцепление, но были оттеснены правоохранителями. Демонстранты время от времени принимались скандировать: "Армения без Никола" и "Никол - предатель".
Между тем правоохранители также оцепили здание МИД Армении, поскольку оппозиция призвала сторонников стягиваться и туда в ожидании приезда Пашиняна.
Премьер Армении ранее прибыл в администрацию президента республики, где будет обсуждать с Арменом Саркисяном пути выхода из внутриполитического кризиса.
Кортеж Пашиняна охраняли многочисленные сотрудники полиции, выстроившиеся в специальный коридор.
Ранее Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении. Это произошло после того, как Генеральный штаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки правительства вместе с Пашиняном.
Позже премьер заявил, что освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна без одобрения Саркисяна. Пашинян объяснил это тем, что президент не подписал указ в срок и не оспорил его в Конституционном суде.
После этого Саркисян обратился в Конституционный суд в связи с этим решением Пашиняна.