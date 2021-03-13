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Протести у Вірменії: біля резиденції президента відбулися сутички

Автор: Артур Родивилов

Сутички між поліцією і протестувальниками, що вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, почалися біля службового входу в резиденцію президента в Єревані. Є затримані, їх кількість не уточнюється.

Про це повідомляє агентство NEWS.am.

Мітингувальники хотіли не допускати голову Кабміну в будівлю.

Протестувальники намагалися прорвати поліцейське оточення, але були відтіснені правоохоронцями. Демонстранти час від часу приймалися скандувати: "Вірменія без Нікола" і "Нікол - зрадник".

Між тим правоохоронці також оточили будівлю МЗС Вірменії, оскільки опозиція закликала прихильників стягуватися і туди в очікуванні приїзду Пашиняна.

Прем'єр Вірменії раніше прибув в адміністрацію президента республіки, де буде обговорювати з Арменом Саркісяном шляхи виходу з внутрішньополітичної кризи.

Кортеж Пашиняна охороняли численні співробітники поліції, які вишикувалися в спеціальний коридор.

Раніше Пашинян заявив про спробу військового перевороту у Вірменії. Це сталося після того, як Генеральний штаб Збройних сил Вірменії зажадав відставки уряду разом з Пашиняном.

Пізніше прем'єр заявив, що звільнив з посади главу Генштабу Оніка Гаспаряна без схвалення Саркісяна. Пашинян пояснив це тим, що президент не підписав указ в строк і не оскаржив його в Конституційному суді.

Після цього Саркісян звернувся до Конституційного суду у зв'язку з цим рішенням Пашиняна.

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