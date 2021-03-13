Протести у Вірменії: біля резиденції президента відбулися сутички

Мітингувальники хотіли не допускати голову Кабміну в будівлю.

Протестувальники намагалися прорвати поліцейське оточення, але були відтіснені правоохоронцями. Демонстранти час від часу приймалися скандувати: "Вірменія без Нікола" і "Нікол - зрадник".

Між тим правоохоронці також оточили будівлю МЗС Вірменії, оскільки опозиція закликала прихильників стягуватися і туди в очікуванні приїзду Пашиняна.

Прем'єр Вірменії раніше прибув в адміністрацію президента республіки, де буде обговорювати з Арменом Саркісяном шляхи виходу з внутрішньополітичної кризи.

Кортеж Пашиняна охороняли численні співробітники поліції, які вишикувалися в спеціальний коридор.