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Протесты "антивакциваторов" связаны с российской дезинформацией, - посольство США

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 15:46
Протесты "антивакциваторов" связаны с российской дезинформацией, - посольство США Фото: митинг "антивакцинаторов" в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Посольство США в Украине связывает митинги "антивакциваторов", которые выступают против вакцинации от COVID, с российской дезинформацией. По его данным, акции были проплачены из частных источников в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера посольства США Дэниела Лэнгенкэмпа.

По его словам, идентичный киевскому протест "антивакцинаторов" прошел в Кишиневе. Кроме того, похожие месседжи распространяются и в странах Балтии.

"Согласно серьезной (заслуживающей доверия, - ред.) информации, месседжи, которые распространяет эта группа, включая и другие месседжи, очень совпадают с нарративами российской дезинформации, в частности с заявлением, что украинцы и россияне - "это один народ". Участники протеста утверждали, что получали денежную поддержку из частных источников в России", - отметил Лэнгенкэмп.

Он подчеркнул, что Вашингтон твердо верит в свободу слова и свободу мирных собраний.

"Но в то же время касательно этой группы мы убеждены, что они не руководствуются интересами Украины и украинского народа. Мы надеемся, что украинцы хорошо разберутся, что из себя представляет эта группа протестующих", - добавил он.

Напомним, накануне по стране прокатилась волна протестов "антивакцинаторов", подробнее - в материале РБК-Украина.

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