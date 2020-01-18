Из-за протестующих Макрона с женой эвакуировали из театра

Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден покинуть парижский театр, куда пытались прорваться протестующие против пенсионной реформы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Отмечается, что Макрон вместе со своей женой Брижит Макрон посетил театр Буф-дю-Нор в Париже. Протестующие попытались зайти внутрь театра, однако силы правопорядка оттеснили их. Спустя некоторое время, правоохранители образовали коридор, позволяя автомобилю, в котором, предположительно, находилась чета Макронов, отъехать от здания театра.

Телеканал, со ссылкой на окружение президента Франции отмечает, что Макрон не перестанет после произошедшего посещать театры со своей супругой.

Напомним, 5 декабря во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.

РБК-Украина писало, что верховный комиссар Франции по пенсиям Жан-Поль Делевое подал в отставку. Ее связывают с невозможностью власти отменить пенсионную реформу, из-за которой в стране начались массовые забастовки.

Последний раз во Франции масштабные протесты происходили в середине ноября 2019 года. Тогда в результате беспорядков были задержаны более 100 человек в Париже.