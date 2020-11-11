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Протестующие пришли к зданию правительства Армении и требуют отставки Пашиняна

Автор: Юлия Струк

Протестующие в Ереване пришли к зданию правительства Армении. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом сообщают armeniasputnik и "Новости Армении".

По данным "Интерфакса", у здания правительства собрались несколько тысяч человек.

Здание оцепила полиция.

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Ранее на митинге в центре армянской столицы идти к зданию правительства призвал представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Подчеркнем, по состоянию на 14:10 по киевскому времени протестующие уходят от здания правительства и продолжают скандировать "Никол, уходи".

Отметим, ранее стало известно, что в ходе протестов в центре Еревана задержали 129 человек.

Как писало РБК-Украина, Пашинян подчеркивал, что подписал соглашение по Карабаху, чтобы избежать военного коллапса.

Так, в ночь на 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России обнародовали соглашение о прекращении боевых действий, которое подвело черту под фактическим военным поражением армянских сил в этом конфликте.

Подробнее о ситуации в регионе читайте в материале РБК-Украина "Принуждение к миру. Чем закончилась война в Нагорном Карабахе".

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Новости Украины Ереванпротест в ЕреванеНикол Пашинян