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Протестуючі прийшли до будівлі уряду Вірменії і вимагають відставки Пашиняна

Автор: Юлія Струк

Протестуючі в Єревані прийшли до будівлі уряду Вірменії. Вони вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Про це повідомляють armeniasputnik і "Новини Вірменії".

За даними "Інтерфаксу", біля будівлі уряду зібралися кілька тисяч осіб.

Будівлю оточила поліція.

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Раніше на мітингу в центрі вірменської столиці йти до будівлі уряду закликав представник опозиційної партії "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Підкреслимо, станом на 14:10 за київським часом протестувальники йдуть від будівлі уряду і продовжують скандувати "Нікол, йди".

Відзначимо, раніше стало відомо, що в ході протестів у центрі Єревану затримали 129 осіб.

Як писало РБК-Україна, Пашинян підкреслював, що підписав угоду щодо Карабаху, щоб уникнути військового колапсу.

Так, у ніч на 10 листопада лідери Вірменії, Азербайджану та Росії оприлюднили угоду про припинення бойових дій, яка підвела риску під фактичною військовою поразкою вірменських сил в цьому конфлікті.

Детальніше про ситуацію у регіоні читайте в матеріалі РБК-Україна "Примус до миру. Чим закінчилася війна в Нагірному Карабасі".

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Новини України Ереванпротест в ЕреванеНікол Пашинян