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Протестующие в Гватемале подожгли здание парламента

Воскресенье 22 ноября 2020 00:17
Протестующие в Гватемале подожгли здание парламента
Фото: пожар в здании Конгресса (соцсети)
Автор: Инна Собора

Сотни протестующих захватили Конгресс Гватемалы в эту субботу и подожгли несколько комнат внутри. Депутатов внутри здания парламента не было.

Об этом сообщает ABC.

Участники митингов выломали входную дверь в здание парламента а также разбили окна. Они бросили внутрь факелы, которые разожгли пожар.

Правоохранители применили слезоточивый газ против протестующих, чтобы их разогнать. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в ходе пожара.

В стране проходят массовые протесты против президента Алехандро Джамматтеи. В субботу на улицы вышли тысячи гватемальцев.

Джамматтеи отреагировал на демонстрации через сообщение в своих социальных сетях.

"Повторяю, вы имеете право проводить демонстрации в соответствии с законом. Но мы также не можем допустить, чтобы они портили государственную или частную собственность", - написал президент страны, добавив, что виновные понесут наказание за поджег.

Напомним, ранее в ходе протестов в Ереване (Армения) сотни протестующих ворвались в здание парламента.

РБК-Украина писало, что в Бишкеке (Киргизия) демонстранты захватили здание парламента во время протестов.

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Новости Украины Происшествия протестподжогГватемала

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