Протестувальники в Гватемалі підпалили будівлю парламенту

Сотні протестувальників захопили Конгрес Гватемали в цю суботу і підпалили кілька кімнат всередині. Депутатів всередині будівлі парламенту не було.
Про це повідомляє ABC.
Учасники мітингів виламали вхідні двері в будівлю парламенту а також розбили вікна. Вони кинули всередину факели, які розпалили пожежу.
Правоохоронці застосували сльозогінний газ проти протестувальників, щоб їх розігнати. Поки невідомо, чи є постраждалі під час пожежі.
#GUATEMALA'S CONGRESS IS LITERALLY ON FIRE RIGHT NOW: pic.twitter.com/A51CDLkzSI— Sandra Cuffe (@Sandra_Cuffe) November 21, 2020
У країні проходять масові протести проти президента Алехандро Джамматтеі. В суботу на вулиці вийшли тисячі гватемальців.
Джамматтеи відреагував на демонстрації через повідомлення в своїх соціальних мережах.
"Повторюю, ви маєте право проводити демонстрації у відповідності з законом. Але ми також не можемо допустити, щоб вони псували державну або приватну власність", - написав президент країни, додавши, що винні понесуть покарання за підпали.
Нагадаємо, раніше в ході протестів в Єревані (Вірменія) сотні протестувальників увірвалися в будівлю парламенту.
РБК-Україна писало, що в Бішкеку (Киргизія) демонстранти захопили будівлю парламенту під час протестів.