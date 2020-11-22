Протестувальники в Гватемалі підпалили будівлю парламенту

Фото: пожежа в будівлі Конгресу (соцмережі)

Сотні протестувальників захопили Конгрес Гватемали в цю суботу і підпалили кілька кімнат всередині. Депутатів всередині будівлі парламенту не було.

Про це повідомляє ABC.

Учасники мітингів виламали вхідні двері в будівлю парламенту а також розбили вікна. Вони кинули всередину факели, які розпалили пожежу.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ проти протестувальників, щоб їх розігнати. Поки невідомо, чи є постраждалі під час пожежі.

#GUATEMALA'S CONGRESS IS LITERALLY ON FIRE RIGHT NOW: pic.twitter.com/A51CDLkzSI — Sandra Cuffe (@Sandra_Cuffe) November 21, 2020

У країні проходять масові протести проти президента Алехандро Джамматтеі. В суботу на вулиці вийшли тисячі гватемальців.

Джамматтеи відреагував на демонстрації через повідомлення в своїх соціальних мережах.

"Повторюю, ви маєте право проводити демонстрації у відповідності з законом. Але ми також не можемо допустити, щоб вони псували державну або приватну власність", - написав президент країни, додавши, що винні понесуть покарання за підпали.

Нагадаємо, раніше в ході протестів в Єревані (Вірменія) сотні протестувальників увірвалися в будівлю парламенту.

РБК-Україна писало, що в Бішкеку (Киргизія) демонстранти захопили будівлю парламенту під час протестів.