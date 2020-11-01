ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Грузии на выборах побеждает правящая партия, оппозиция призывает выходить на улицы

Грузия , Воскресенье 01 ноября 2020 09:56
В Грузии на выборах побеждает правящая партия, оппозиция призывает выходить на улицы
Фото: флаг Грузии (pixabay.com)
Автор: Максим Зайченко

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, в парламенте 10-го созыва будут представлены 9 политических объединений. Больше всего голосов получила правящая партия "Грузинская мечта".

Об этом сообщает "Грузия Online".

Подсчитаны результаты 2 252 из 3 847 избирательных участков. 1%-й избирательный барьер преодолели, и по предварительным результатам выборов по пропорциональной системе:

  • "Грузинская мечта" - 49.32%;
  • "Национальное движение - Объединенная оппозиция" - 25,94%;
  • "Европейская Грузия" - 3,77%;
  • "Альянс патриотов" - 3,26%;
  • "Лело" - 3,16%;
  • "Стратегия Агмашенебели" - 3,1%;
  • "Гирчи" - 2,87%;
  • "Алеко Элисашвили - Граждане" 1,34%;
  • Лейбористская партия - 1,03%.

При этом оппозиционные партии Грузии призывают своих сторонников собраться на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщил журналистам один из лидеров "Единого национального движения" Никанор Мелия 1 ноября.

"Это решение принято на сегодняшнем заседании лидеров оппозиции. На проспекте Руставели мы ждем грузинский народ... Прошедшие выборы нелегитимны и нас ждут новые выборы", - сказал Мелия.

Кроме этого, лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили, участвовавший в заседании, заявил журналистам, что "власть узурпирована олигархом Иванишвили, и грузинский народ должен дать достойный ответ".

Напомним, ранее "Единое национальное движение" предложило кандидатуру бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на должность премьер-министра в случае победы на выборах.

РБК-Украина писало, что Саакашвили отказался от должности премьера Грузии.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Грузиявыборы

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь