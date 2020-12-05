ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

К протесту Санду против парламента Молдовы присоединились еще две партии

Автор: Дмитрий Левицкий

Еще две оппозиционные партии поддержали акцию протеста избранного президента Майи Санду с требованием проведения внеочередных парламентских выборов. Акция протеста должна состояться в воскресенье, 6 декабря.

Об этом сообщают молдавские агентства Newsmaker и OMG.

Вчера глава оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый пообещал приехать в Кишинев из Германии, где находится на лечении, чтобы принять участие в акции протеста. Он призвал всех сторонников партии присоединиться к анонсированному митингу.

"Сейчас отправляюсь из Германии в Молдову. В воскресенье увидимся", - заявил он.

Самые читаемые новости

Анонсированный Санду протест также поддержал лидер Демократической партии Молдовы Павел Филип, призвав своих сторонников выйти завтра на улицы Кишинева.

"Мы стали свидетелями безнравственности в парламенте. Появилось удивительное существо, которое нарушило закон и Конституцию. Не знаю, какой вывод сделали социалисты после выборов, но понятно, что люди не хотят воров в правительстве. Люди проголосовали за перемены, это голосование надо защитить", - сказал Филип на сегодняшнем брифинге.

Напомним, Санду анонсировала акцию протеста после скандального решения парламента, которым президенту страны урезали полномочия. Санду заявила, что будет добиваться от Конституционного суда отмены этого решения.

Как писало РБК-Украина, перед инаугурацией Санду парламент Молдовы вывел из-под подчинения президента Службу информации и безопасности. Санду назвала это попыткой захвата власти.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины протестМолдоваМайя Санду