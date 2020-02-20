После протестов в Новых Санжарах будет несколько задержанных человек, - полиция

В Национальной полиции прогнозируют, что после акции протеста в Новых Санжарах будет несколько задержанных человек. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев.

По его словам, автобусы с украинцами, которые прилетели из Китая уже заехали на базу отдыха.

"Сейчас автобусы с украинцами, которые прилетели из Китая уже заехали на базу отдыха. Во время руку, к сожалению, они поддались довольно агрессивному поведению со стороны отдельных участников акции. Были разбиты окна и двери в автобусах, где находились наши граждане", - заявил Сулаев.

По его словам, участники акции протеста кидались камнями в сотрудников полиции и в автобус с украинцами. Правоохранителям пришлось применить дубинки до агрессивных участников митинга.

"Задержаны, я думаю, что будут, потому что реально бросали камни в полицейских. Даже была ситуация с наездом автомобилем на полицейских. Поэтому полицейские вынуждены были применить меры превенции, чтобы прекратить эскалацию конфликта и оттеснить людей от эвакуированных из Китая граждан. Конечно, скорее всего, будут обращения по поводу телесных повреждений. Возможно, и полицейские травмированы. Сейчас сложно сказать. Нет у нас задержаны. Есть люди оттеснены. Если будут доставлены до территориальных подразделений, тогда мы получим информацию о количестве задержанных", - добавил он.

Напомним, в ходе протестов в Новых Санжарах пострадали два человека.

20 февраля эвакуированы из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение "Новые Санжары" в Полтавской области. Автобусы заехали в санаторий. Перед этим состоялась масштабная стычка силовиков с местными жителями. В ход шли бутылки, палки и камни.