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Протестное движение порабощенных Россией народов будет расти, - украинская разведка

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Москва, Вторник 12 октября 2021 09:11
Протестное движение порабощенных Россией народов будет расти, - украинская разведка Фото: протестное движение порабощенных Россией народов будет расти (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

По оценкам военной разведки Украины, протестное движение порабощенных Россией народов будет расти. Следствием правления нынешней кремлевской власти является все большая разочарованность в ней и злость граждан России.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Главного управления разведки Украины.

Жестокие репрессии, убийства и тысячи задержаний противников правления авторитарной кремлевской власти не смогли окончательно истребить стремление оккупированных Россией народов к независимости, говорится в заявлении.

"В ближайшем будущем протестные движения в РФ будут расти не только в столице, но и - даже в большей степени - в оккупированных Москвой национальных регионах", - говорится в сообщении.

Примером назвали недавнюю масштабную акцию протеста, проведенную в Страсбурге. Чтобы принять участие в митинге у здания Совета Европы, в город съехались сотни чеченцев со всей Европы.

Люди протестовали против произвола оккупационных властей Чечни, которая совершает преступления против своих политических оппонентов и их родственников. Поддержать своих кавказских братьев приехали также представители Азербайджана и Грузии, отметили в ГУР.

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