Протестний рух поневолених Росією народів буде зростати, - українська розвідка

За оцінками воєнної розвідки України, протестний рух поневолених Росією народів буде зростати. Наслідком правління нинішньої кремлівської влади є все більша розчарованість у ній та розлюченість громадян Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Головного управління розвідки України .

Жорстокі репресії, вбивства та тисячі затримань противників правління авторитарної кремлівської влади не змогли остаточно винищити прагнення окупованих Росією народів до незалежності, йдеться у заяві.

"У найближчому майбутньому протестні рухи у РФ зростатимуть не лише в столиці, а й - навіть більшою мірою - в окупованих Москвою національних регіонах", - йдеться у повідомленні.

Прикладом назвали нещодавню масштабну акція протесту, проведену у Страсбурзі. Щоб взяти участь у мітингу біля будівлі Ради Європи, в місто з’їхалися сотні чеченців з усієї Європи.

Люди протестували проти свавілля окупаційної влади Чечні, яка вчиняє злочини проти своїх політичних опонентів та їхніх родичів. Підтримати своїх кавказьких братів приїхали також представники Азербайджану і Грузії, зазначили в ГУР.