Протестний потенціал жителів Росії з початку війни впав до мінімуму: проти чого готові виступати

У березні 2023 року частка росіян, які чекають на протести з економічними вимогами, практично не змінилася з осені минулого року: у листопаді такі протести вважали за можливе 17% опитаних, у березні - 18%. Частка респондентів, які були б готові взяти участь у таких протестах, становила 16% (у листопаді - 15%).

Ще наприкінці 2021 року на протести чекали 30%, а 21% були готові взяти участь.

Крім того, практично на незмінному рівні залишилася оцінка потенціалу протестів із політичними вимогами: їх вважають за можливе 16% опитаних (у листопаді - 17%). Готовність брати участь у таких протестах склала 12% - як і восени 2022 року.

Наприкінці 2021 року чекали на протести 27%, а 17% були готові до участі.

Опитування "Левада-центру" проведено 23-29 березня 2023 року серед 1633 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.