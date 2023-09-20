Протести у Вірменії: між учасниками акції та поліцейськими знову почалися сутички

За інформацією видання, ввечері ситуація біля будівлі уряду Вірменії загострилася. Між учасниками акції протесту та поліцейськими почалися сутички.

Правоохоронці звинувачують протестувальників у тому, що їхні дії "є незаконними". При цьому поліцейські оголосили про підготовку до застосування спецзасобів.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 19 вересня, Азербайджан заявив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху на тлі звинувачень Вірменії "в організації теракту та загибелі військових".

Після цього у регіоні розпочалася операція азербайджанської армії.

У відповідь влада Вірменії відмовилася направляти в Нагірний Карабах свою армію. У результаті операція Азербайджану завершилася за день.

Вже вчора, 19 вересня, у Єревані розпочалися масові акції протесту на тлі таких подій.

Більш детально про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.