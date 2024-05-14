Протести в Тбілісі: Омбудсмен Грузії відреагував на напади силовиків на мітингувальників

В Грузії омбудсмен Леван Іоселіані закликав слідчі органи скоріше виявити представників правоохоронних органів та поліції, які перевищили свої повноваження щодо учасників акції протесту у Тбілісі проти скандального законопроекту про "іноагентів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Грузія Online ".

Також у письмовій заяві народного захисника в Грузії звучить заклик щодо якнайшвидшого виявлення "членів агресивних груп" на цій демонстрації, та щодо застосування відповідних правових заходів.

Апарат грузинського омбудсмена за підсумками відвідувань заарештованих на мітингах людей зробив заяву про заходи, вжиті за фактами насильницьких дій щодо опозиційних політичних лідерів, представників неурядових організацій, ЗМІ та інших учасників мітингу в Тбілісі.

Реагуючи на низку подібних фактів, народний захисник звернувся до Служби спеціальних розслідувань, Генеральної прокуратури, МВС із закликом своєчасно розслідувати факти нападів на:

Левана Хабеїшвілі,

Софо Джапарідзе,

Алеко Елісашвілі,

Гію Джапарідзе,

Георгію Мумладзе,

Бориса Челе Куруа,

Нодара Чачанідзе,

Димитрія Чиковані,

Байкера Лаша Гвініанідзе,

діджея Георгія Шенгелія,

батька активіста Абхазова,

громадянина США та Грузії Теодора Йонаса,

вчиталя Ладо Абхазава,

журналіста інтернет-видання "Публіка" Олександра Кешелава,

журналістів цього ж ЗМІ та інтернет-видання "Табула" Георгія Бадрідзе,

журналіста видання "Квітень" Георгія Басхаджаулі,

співробітників знімальної групи телекомпанії "Пірвелі",

а також за фактами нападу на Георгія Клідіашвілі, виконавчого директора Інституту розвитку (IDFI) та знімальну групу (телекомпанії) "Формула".

За словами омбудсмена, він має "численні відеозаписи насильницьких дій", здійснених 13 травня і в попередні дні. Серед записів та випадок насильства щодо громадянина на вулиці Леонідзе, а також напад на групу молодих людей на площі Героїв.

"Слід зазначити, що у фактах нападів на представників опозиційних партій, журналістів та учасників мітингу спостерігаються ознаки переслідування людей з політичних мотивів, діяльності та переконань, що категорично суперечить індивідуальним правам людей, гарантованим Конституцією та міжнародними актами", - зазначається в його заяві.

Протести в Грузії через "російський" законопроект

Раніше повідомлялося, що грузинський парламент ухвалив у першому та другому читанні скандальний законопроект "про прозорість іноземного впливу". Критики такої ініціативи про "іноагентів" наголошують, що вона суперечить демократичним принципам та є аналогічною тій, що прийняли в авторитарній РФ у 2012 році.

Днями прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що просуватиме законопроект про "іноземних агентів" для ухвалення ініціативи в парламенті у третьому читанні вже цього тижня.

Зауважимо, що це відбувається на тлі масових протестів проти відповідної законодавчої ініціативи. Також законопроект розкритикували в Європейському союзі.

Детальніше про ситуацію в Грузії та протести в Тбілісі - читайте у матеріалі РБК-Україна.