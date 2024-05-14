Протесты в Тбилиси: Омбудсмен Грузии отреагировал на нападения силовиков на митингующих

В Грузии омбудсмен Леван Иоселиани призвал следственные органы поскорее выявить представителей правоохранительных органов и полиции, которые превысили свои полномочия в отношении участников акции протеста в Тбилиси против скандального законопроекта об "иноагентах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Грузия Online ".

Также в письменном заявлении народного защитника в Грузии звучит призыв о скорейшем выявлении "членов агрессивных групп" на этой демонстрации, и принятия соответствующих правовых мер.

Аппарат грузинского омбудсмена по итогам посещений арестованных на митингах людей сделал заявление о мерах, предпринятых по фактам насильственных действий в отношении оппозиционных политических лидеров, представителей неправительственных организаций, СМИ и других митингующих в Тбилиси.

Реагируя на ряд подобных фактов, народный защитник обратился в Службу специальных расследований, Генеральную прокуратуру, МВД с призывом своевременно расследовать факты нападений на:

Левана Хабеишвили,

Софо Джапаридзе,

Алеко Элисашвили,

Гию Джапаридзе,

Георгию Мумладзе,

Бориса Челе Куруа,

Нодара Чачанидзе,

Димитрия Чиковани,

Байкера Лаша Гвинианидзе,

диджея Георгия Шенгелия,

отца активистки Анны Субелиани,

гражданина США и Грузии Теодора Йонаса,

учителя Ладо Абхазава,

журналиста интернет-издания "Публика" Александра Кешелава,

журналистов этого же СМИ и интернет-издания "Табула" Георгия Бадридзе,

журналиста издания "Апрель" Георгия Басхаджаули,

сотрудников съемочной группы телекомпании "Пирвели",

а также по фактам нападения на Георгия Клидиашвили, исполнительного директора Института развития (IDFI) и съемочную группу (телекомпании) "Формула".

По словам омбудсмена, он имеет "многочисленные видеозаписи насильственных действий", совершенные 13 мая и в предыдущие дни. Среди записей и случай насилия в отношении гражданина по улице Леонидзе, а также нападение на группу молодых людей на площади Героев.

"Следует отметить, что в фактах нападений на представителей оппозиционных партий, журналистов и участников митинга наблюдаются признаки преследования людей по политическим мотивам, деятельности и убеждениям, что категорически противоречит индивидуальным правам людей, гарантированным Конституцией и международными актами", - указывается в его заявлении.

Протесты в Грузии из-за "российского" законопроекта

Ранее сообщалось, что грузинский парламент принял в первом и втором чтении скандальный законопроект "о прозрачности иностранного влияния". Критики такой инициативы об "иноагентах" подчеркивают, что она противоречит демократическим принципам и аналогична той, что приняли в авторитарной РФ в 2012 году.

На днях премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что будет продвигать законопроект об "иностранных агентах" для принятия инициативы в парламенте в третьем чтении уже на этой неделе.

Обратим внимание, что это происходит на фоне массовых протестов против соответствующей законодательной инициативы. Также законопроект раскритиковали в Европейском союзе.

Подробнее о ситуации в Грузии и протестах в Тбилиси - читайте в материале РБК-Украина.