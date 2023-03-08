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Протести у Тбілісі: мітингарів відтиснули від парламенту, почалися затримання

Фото: поліція вихоплює протестувальників з натовпу (t.me/NGnewsgeorgia (https://t.me/NGnewsgeorgia)
Автор: Каріна Левицька

У Грузії поліція почала вихоплювати протестувальників просто з натовпу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію протестів.

Надвечір 8 березня поліція відтиснула протестувальників від парламенту. Найактивніших поліція вихоплює просто з натовпу.

Крім того, вони підтягнули нові водомети та пожарні машини, також посилили кордони поліції. Правоохоронці стріляють в повітря з пневматичної зброї, до того ж коли поліцейські почали кидали світлошумові гранати, спалахнув одяг в одного з протестувальників.

Оновлено о 22:15

Поліція продовжує відтискати людей з проспекту Руставелі за допомогою водометів.

Детальніше про протести в Грузії, їх причини та до чого це може призвести - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Грузія