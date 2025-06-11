У Лос-Анджелесі запрацювала комендантська година: в мерії назвали причину
У центрі столиці Каліфорнії запрацювала комендантська година через факти мародерства учасників протесту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Місцева влада Лос-Анджелеса запровадила комендантську годину в обмеженій зоні центру міста, де тривають масові протести мігрантів.
Мер міста Карен Басс під час прес-конференції заявила, що обмеження будуть діяти з 20:00 вівторка до 6:00 середи за місцевим часом.
Зазначимо, що комендантська година в місті уже діє і почалася о 06:00 за київським часом.
За словами джерела у правоохоронних органах, обмеження торкнуться менше 100 тисяч осіб з 4 мільйонів жителів Лос-Анджелеса.
Офіс міського голови також оприлюднив графік кордонів зони, на яку поширюється комендантська година в центрі каліфорнійської столиці.
Територія, на якій запроваджено комендантську годину
Причина введення обмежень
У мерії повідомили, що під час протестів проти імміграційної політики, які відбулися цього тижня, в центрі Лос-Анджелеса було пограбовано приблизно 23 підприємства.
Басс уточнила, що ця "насильницька поведінка" і стала однією з причин, чому міська влада вирішила запровадити обмеження.
"Комендантська година розглядалася впродовж декількох днів. Однак після насильства, що відбулося минулої ночі, - 23 магазини були розграбовані, - і просто через масштабний характер вандалізму, ми дійшли до критичної точки", - сказала вона.
За даними поліції, підозрювані грабіжники пограбували магазини Adidas, Apple Store, два диспансери, аптеку та ювелірний магазин.
Протести мігрантів у Каліфорнії
Наприкінці минулого тижня у кількох районах Лос-Анджелесу почалися масові протести через хвилю арештів мігрантів, проведених Імміграційною та митною службою США (ICE).
Для подавлення заворушень, президент Дональд Трамп вирішив відправити до міста 2000 тисячі бійців Нацгвардії та кілька сотень морських піхотинців. Це рішення було ухвалене без погодження з губернатором штату Гевіном Ньюсомом.
Трамп зазначив, що силовики перебуватимуть в центрі Лос-Анджелеса "доки не настане мир" і пообіцяв мітингувальникам тривалі строки у в'язниці.
Тим часом влада штату Каліфорнія подала до суду на адміністрацію Трампа. Там вважають незаконним введення військ Нацгвардії для придушення протестів.
Впродовж кількох днів у Лос-Анджелесі були арештовані близько 200 осіб.
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