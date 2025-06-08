Протести у Лос-Анджелесі: Трамп подякував Нацгвардії за роботу, але вона ще не прибула

Сьогодні вранці Трамп розпорядився відправити 2000 бійців Національної гвардії до Лос-Анджелеса, щоб боротися з заворушеннями, які спалахнули через рейди проти нелегалів.

Згодом Трамп подякував Національній гвардії "за добре виконану роботу", проте гвардійці, як пише BBC, схоже, ще навіть не в Лос-Анджелесі. Тимчасовий прокурор США в Центральному окрузі Каліфорнії Білл Ессейлі заявив, що вони прибудуть протягом 24 годин.

Водночас губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, який представляє Демократичну партію, назвав наказ Трампа "непотрібним" та "навмисно провокаційним", заявивши, що правоохоронних органів не бракує в Лос-Анджелесі.