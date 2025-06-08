Протесты в Лос-Анджелесе: Трамп поблагодарил Нацгвардию за работу, но она еще не прибыла

Сегодня утром Трамп распорядился отправить 2000 бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес, чтобы бороться с беспорядками, которые вспыхнули из-за рейдов против нелегалов.

Позже Трамп поблагодарил Национальную гвардию "за хорошо выполненную работу", однако гвардейцы, как пишет BBC, похоже, еще даже не в Лос-Анджелесе. Временный прокурор США в Центральном округе Калифорнии Билл Эссейли заявил, что они прибудут в течение 24 часов.

В то же время губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, представляющий Демократическую партию, назвал приказ Трампа "ненужным" и "намеренно провокационным", заявив, что правоохранительных органов хватает в Лос-Анджелесе.