Протести в Лос-Анджелесі: Трамп направив 2000 бійців Нацгвардії

У заяві Білого дому йдеться про те, що щонайменше 2000 солдатів Нацгвардії будуть розгорнуті "на 60 днів або на розсуд міністра оборони". Сам глава Пентагону, Піт Гегсет, повідомив, що морських піхотинців також буде мобілізовано, "якщо насильство продовжиться".

Плани з розгортання з'явилися після того, як у Лос-Анджелесі другий день поспіль посилилися демонстрації. Причиною стали дії імміграційної та митної поліції США (ICE). Там заявили, що цього тижня по всій країні щодня заарештовували 2000 осіб без документів, зокрема 118 осіб у районі Лос-Анджелеса.

"(Влада мобілізує війська для - ред.) боротьби з насильством і руйнуваннями, що відбуваються поблизу місць проведення рейдів, де збираються демонстранти", - заявив прикордонний командир Том Хоман в одному з інтерв'ю.

Що передувало

Як пише Bloomberg, у п'ятницю понад 1000 протестувальників оточили федеральну будівлю в центрі Лос-Анджелеса. Уже в суботу, в Парамаунті, на південь від міста, спалахнули додаткові демонстрації.

Тим часом місцеві ЗМІ повідомляли про застосування сльозогінного газу і світлошумних гранат для розгону натовпу.

Раніше в суботу Міністерство внутрішньої безпеки звинуватило лідерів демократів у Каліфорнії, а саме - губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома і мера Лос-Анджелеса Карен Басс, у сприянні насильству.

"Жорстокі напади на співробітників правоохоронних органів у Лос-Анджелесі з боку учасників заворушень є огидними, і мер Басс та губернатор Ньюсом мають закликати до їхнього припинення", - заявила прес-секретар Міністерства внутрішньої безпеки Тріша Маклафлін.

Ньюсом зі свого боку сказав, що план федерального уряду взяти під контроль Нацгвардію штату і розгорнути війська - був "навмисно підбурювальним" і, ймовірно, призведе до ескалації напруженості. Басс додав, що "тактика сіє жах у наших громадах".

Поліцейське управління Лос-Анджелеса заявило, що не бере участі у федеральних заходах із забезпечення імміграційного законодавства і не планує цього робити.

"Хоч поліція Лос-Анджелеса продовжить свою видиму присутність у всіх наших громадах для забезпечення громадської безпеки, ми не допомагатимемо або не братимемо участі в будь-яких масових депортаціях, а також поліція Лос-Анджелеса не намагатиметься визначити імміграційний статус окремої людини", - повідомив у соцмережах начальник поліції Джим Макдоннелл.

Секретар Міністерства внутрішньої безпеки Крісті Ноем попередила протестувальників, що будь-яке насильство щодо офіцерів буде переслідуватися за законом.

Тим часом імміграційна та митна поліції США пообіцяла продовжити нарощувати арешти, поки влада виконує обіцянку Трампа контролювати найбільшу депортацію в історії США.