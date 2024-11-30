Протести у Грузії: учасникам виділили ефір, їхні заяви прозвучать на ТБ

Сьогодні у кількох містах Грузії відновилися протести на тлі рішення уряду зупинити євроінтеграцію країни. Зокрема, у Тбілісі люди прийшли до будівлі Суспільного мовника з вимогою ефіру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sova .

Видання пише, що мітингувальники вимагали від телеканалу надати їм ефірний час проти рішення правлячої партії "Грузинська мрія", яка відмовилася від переговорів про вступ до Євросоюзу до 2028 року. Крім того, протестувальники вимагали від керівництва мовника висвітлювати факти насильства на мітингу.

Як результат, після переговорів між учасниками акції та керівництвом телеканалу було досягнуто згоди. Мітингувальникам виділять ефірний час о 20:00 і їхні заяви прозвучать у передачі Ніно Зауташвілі "Реальний простір".

Раніше на сторінці програми у соцмережі Facebook з'явилася публікація від імені співробітників телеканалу.

"Ми бачимо, як на вулиці безжально б'ють протестувальників, як б'ють по головах наших колег, і підтримуємо їх фізично та морально. Ми стоїмо на захисті нашого майбутнього, обраного державою та закріпленого конституцією. Як члени цього товариства, ми стоїмо на вулиці, але як професіонали, як журналісти, ми вибачаємося за невиконання свого професійного обов'язку", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що на цей момент протест триває й у Тбіліського державного університету. Студенти прийшли до будівлі ВНЗ з фотографіями, на яких зображені постраждалі від силового розгону акцій. Пізніше вони мають намір приєднатися до акції, яку заплановано біля парламенту.

Паралельно люди протестують і у Батумі. Учасники мітингу зустрілися біля будинку судді Мераба Турава та рушили у бік центральних вулиць.

Також мітингувальники вийшли на вулиці міста Зугдіді. Люди перекрили центральну вулицю, а саме проспект Гамсахурдія.