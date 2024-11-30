Протесты в Грузии: участникам выделили эфир, их заявления прозвучат на ТВ

Сегодня в нескольких городах Грузии возобновились протесты на фоне решения правительства остановить евроинтеграцию страны. В частности, в Тбилиси люди пришли к зданию Общественного вещателя с требованием эфира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sova .

Издание пишет, что митингующие требовали от телеканала предоставить им эфирное время против решения правящей партии "Грузинская мечта", которая отказалась от переговоров вступлении в Евросоюз до 2028 года. Помимо этого, протестующие требовали от руководства вещателя освещать факты насилия на митинге.

Как результат, после переговоров между участниками акции и руководством телеканал было достигнуто соглашение. Митингующим выделят эфирное время в 20:00 и их заявления прозвучат в передаче Нино Зауташвили "Реальное пространство".

Ранее на странице программы в соцсети Facebook появилась публикация от имени сотрудников телеканала.

"Мы видим, как на улице безжалостно избивают протестующих, как бьют по головам наших коллег, и поддерживаем их физически и морально. Мы стоим на защите нашего будущего, выбранного государством и закрепленного конституцией. Как члены этого общества, мы стоим на улице, но как профессионалы, как журналисты, мы приносим извинения за неисполнение своего профессионального долга", - говорится в сообщении.

Добавим, что в этот момент протест продолжается и у Тбилисского государственного университета. Студенты пришли к зданию ВУЗа с фотографиями, на которых изображены пострадавшие от силового разгона акций. Позже они намерены присоединиться к акции, которая запланирована возле парламента.

Параллельно люди протестуют и в Батуми. Участники митинга встретились у дома судьи Мераба Турава и двинулись в сторону центральных улиц.

Также митингующие вышли на улицы города Зугдиди. Люди перекрыли центральную улицу, а именно проспект Гамсахурдия.