Протесты в Грузии: участникам выделили эфир, их заявления прозвучат на ТВ
Сегодня в нескольких городах Грузии возобновились протесты на фоне решения правительства остановить евроинтеграцию страны. В частности, в Тбилиси люди пришли к зданию Общественного вещателя с требованием эфира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sova.
Издание пишет, что митингующие требовали от телеканала предоставить им эфирное время против решения правящей партии "Грузинская мечта", которая отказалась от переговоров вступлении в Евросоюз до 2028 года. Помимо этого, протестующие требовали от руководства вещателя освещать факты насилия на митинге.
Как результат, после переговоров между участниками акции и руководством телеканал было достигнуто соглашение. Митингующим выделят эфирное время в 20:00 и их заявления прозвучат в передаче Нино Зауташвили "Реальное пространство".
Ранее на странице программы в соцсети Facebook появилась публикация от имени сотрудников телеканала.
"Мы видим, как на улице безжалостно избивают протестующих, как бьют по головам наших коллег, и поддерживаем их физически и морально. Мы стоим на защите нашего будущего, выбранного государством и закрепленного конституцией. Как члены этого общества, мы стоим на улице, но как профессионалы, как журналисты, мы приносим извинения за неисполнение своего профессионального долга", - говорится в сообщении.
Добавим, что в этот момент протест продолжается и у Тбилисского государственного университета. Студенты пришли к зданию ВУЗа с фотографиями, на которых изображены пострадавшие от силового разгона акций. Позже они намерены присоединиться к акции, которая запланирована возле парламента.
Параллельно люди протестуют и в Батуми. Участники митинга встретились у дома судьи Мераба Турава и двинулись в сторону центральных улиц.
Также митингующие вышли на улицы города Зугдиди. Люди перекрыли центральную улицу, а именно проспект Гамсахурдия.
Напомним, что на фоне решения властей Грузии прекратить путь евроинтеграции, ряд грузинских чиновников в знак протеста начали уходить в отставку. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.