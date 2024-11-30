Грузинські посадовці йдуть у відставку: вони незгодні з припиненням євроінтеграції

У Грузії на тлі рішення влади припинити євроінтеграцію відбуваються протести. Паралельно низка грузинських посадовців подають у відставку, оскільки як і народ, вони незгодні з цим рішенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sova та " Грузія online ".

Зокрема, понад 500 працівників Будинку юстиції підписали заяву про незгоду з рішенням правлячої партії "Грузинська мрія" призупинити процес вступу країни до Європейського союзу.

У зверненні зазначається, що співробітники цієї державної установи зробили значний внесок у процес євроінтеграції та лібералізації візового режиму, і зупинка цього процесу є для них "дуже болісною".

Вони наголошують, що припинення європейської інтеграції виходить за рамки політичних вподобань.

"Це однозначно суперечить Конституції Грузії та меті, заявленій більшістю громадян нашої держави. Ми віримо, що саме європейська та євроатлантична інтеграція є єдиним шляхом утвердження нашої безпеки та суверенітету", - підкреслили підписанти.

У відповідь на дії уряду зі своєї посади звільнився співробітник Генерального штабу Міністерства оборони Грузії, референт з питань Сполучних Штатів та Британії у Силах оборони Грузії - Раті Твалавадзе. У своїй заяві він наголосив, що партія "Грузинська мрія" своїми діями "зрадила Конституцію".

Також із проурядового телеканалу Rustavi2 звільнилися журналісти Маріам Джанелідзе та Бека Патурашвілі. Вони пояснили своє рішення ситуацією в країні, зокрема, застосуванням сили поліцією проти протестувальників і журналістів протягом останніх двох днів.

Крім того, у відставку подав і посол Грузії у Нідерландах Давид Соломонія. Він зазначив, що більшу частину своєї кар'єри в дипломатичній службі Грузії присвятив роботі над питаннями євроінтеграції. На додаток посадовець теж засудив застосування сили проти учасників мирних протестів.

"Я чітко виконував свої службові обов'язки, доки вірив, що можу мати хоч найменший вплив на хід справи. Сьогодні ця надія завершилася. Я залишаю посаду надзвичайного і повноважного посла Грузії у Королівстві Нідерландів", - резюмував він.