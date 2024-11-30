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Протесты в Грузии: митингующие возвели баррикады, в здании парламента пожар

Суббота 30 ноября 2024 22:36
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Протесты в Грузии: митингующие возвели баррикады, в здании парламента пожар Фото: протесты в Грузии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В столице Грузии Тбилиси большое количество людей вновь вышли на протесты к зданию парламента. В одном из кабинетов начался пожар, в то же время митингующие строят баррикады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой "Кавказский Узел".

Как пишет издание, грузины начали строить баррикады у здания парламента Грузии. На видео в Telegram-каналах и изданий видно, как участники акции протеста несут большие фрагменты заборов, используют скамейки и стенды.

Также в Telegram-каналах публикуют видео, на котором видно пожар в одном из кабинетов здания парламента. По предварительным данным, туда залетело пиротехническое изделие, которыми пользуются протестующие.

Помимо этого, у входа в здание парламента Грузии люди также сожгли чучело основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Тем временем спецназ и другие подразделения полиции уже мобилизованы на площади Свободы, а также на прилегающих к парламенту улицах Чичинадзе и 9 апреля.

Министерство внутренних дел Грузии в свою очередь, предупредило протестующих о приведении в готовность полицейских сил. Подобные предупреждения обычно говорят перед началом разгона протестующих.

Напомним, в Госдепартаменте США заявили, что Америка приостановила стратегическое партнерство с Грузией. Этому последовал отказ властей от переговоров о вступлении в ЕС, а также силовой разгон демонстрантов.

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