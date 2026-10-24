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Протести у Франції: ситуація загострюється, поліція застосовує сльозогінний газ (відео)

21:02 24.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Хаос у Франції набирає обертів (Getty Images)

24 жовтня у Франції набирають обертів загальнонаціональні протести. У Парижі демонстрація поки проходить мирно, однак в інших містах ситуація загострилася через сутички з поліцейськими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Попри заперечення профспілок, затверджений префектурою маршрут столичної акції не змінили.

За даними паризької префектури, до акції долучилися близько 110 тисяч людей. Наразі хода в столиці відбувається без порушень.

Лідер ультралівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон у соцмережах похвалив учасників за "чудову дисципліну". Він назвав цю акцію "наймасштабнішою демонстрацією з початку руху" та сам узяв у ній участь.

Водночас в інших містах Франції уникнути загострення не вдалося. У Ліоні, Ніцці, Ліллі, Тулузі та Нанті спецпризначенці застосували сльозогінний газ проти демонстрантів. Це сталося через кілька годин після того, як міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив, що влада не терпітиме насильства та порушень громадського порядку.

У Ліллі протестувальники почали кидати в правоохоронців різні предмети. У відповідь поліція використала сльозогінний газ і водомети. Вказано, що водомети застосували й у Нанті, де мародери пограбували ювелірний магазин.

Згідно з останніми даними, на вулиці французьких міст 24 жовтня вийшли понад 400 тисяч людей.

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