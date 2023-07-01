Протести у Франції. МВС направить ще 5000 поліцейських для вгамування заворушень

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін заявив, що на вулиці країни вийде ще 5000 поліцейських, щоб вгамувати масові протести після вбивства правоохоронцями підлітка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, всього в країні буде розгорнуто 45 тисяч поліцейських, включаючи спецназ, що на 5000 більше, ніж було минулої доби. Він також зазначив, що в Марсель, де за час протестів затримано понад 80 осіб, направлять "значне підкрплення".

Також Дарманін повідомив, що за п'ятницю було заарештовано понад 270 людей.

"Найближчі години будуть вирішальними. Цілком законні емоції за жодних обставин не можуть виправдати безладдя та правопорушення", - зазначив міністр.

Протести у Франції

У багатьох містах Франції продовжуються масові протести після вбивства поліцейським 17-річного юнака алжирського походження Наеля. Той перебував за кермом автомобіля і, за словами поліцейських, порушив правила дорожнього руху, після чого нібито наїхав на правоохоронця. Однак на відео видно, що в юнака вистрелили під час того, як його авто стояло.

Для боротьби з заворушеннями правоохоронці розгорнули бронетехніку. У містах зупинено рух громадського транспорту, скасовуються розважальні заходи та вводиться комендантська година.

Детальніше про протести у Франції читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.