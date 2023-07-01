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Протесты во Франции. МВД направит еще 5000 полицейских для успокоения беспорядков

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Суббота 01 июля 2023 04:55
Протесты во Франции. МВД направит еще 5000 полицейских для успокоения беспорядков Фото: МВД Франции направит еще 5000 полицейских для утоления протестов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил, что на улицы страны выйдет еще 5000 полицейских, чтобы унять массовые протесты после убийства правоохранителями подростка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, всего в стране будет развернуто 45 тысяч полицейских, включая спецназ, что на 5000 больше, чем было за прошедшие сутки. Он также отметил, что в Марсель, где за время протестов задержано более 80 человек, направят "значительное подкрепление".

Также Дарманин сообщил, что за пятницу было арестовано более 270 человек.

"Ближайшие часы будут решающими. Совершенно законные эмоции ни при каких обстоятельствах не могут оправдать беспорядки и правонарушения", - отметил министр.

Протесты во Франции

Во многих городах Франции продолжаются массовые протесты после убийства полицейским 17-летнего юноши алжирского происхождения Наэля. Тот находился за рулем автомобиля и, по словам полицейских, нарушил правила дорожного движения, после чего якобы наехал на милиционера. Однако на видео видно, что в молодого человека выстрелили во время того, как его авто стояло.

Для борьбы с беспорядками правоохранители развернули бронетехнику. В городах остановлено движение общественного транспорта, отменяются развлекательные мероприятия и вводится комендантский час.

Детальнее о протестах во Франции читайте в материале РБК-Украина.

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