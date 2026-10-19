Протести у Франції: Лувр заблоковано, влада готує комендантську годину

Лекорню виступив після кризової наради, яку провів уранці. Він пообіцяв, що уряд відкрито розповість про розслідування насильства, яке сталося у вихідні.

"Нам нічого приховувати", - наголосив він.

Відповідальними за заворушення прем'єр кілька разів назвав "ультралівих". Пізніше він заявив, що за насильством стоять і "кримінальні елементи". За його словами, зараз є проблема з ультралівими у Марселі.

У Марселі сьогодні заборонили публічні зібрання з 12:00 до 20:00 за місцевим часом.

Лекорню запевнив, що затриманих засудять. Він назвав це "кримінальною правовою відповіддю". Також влада проведе "масштабне розслідування", щоб знайти тих, хто досі уникнув відповідальності.

Прем'єр також попросив префектури, тобто регіональну владу, запровадити "часткові комендантські години".

"Префекти обговорять це з мерами та місцевими торгово-промисловими палатами", - додав він.

Втім, мер Парижа сказав, що запровадження комендантської години не входить до його компетенцій.

Лувр заблоковано

Окремо у Парижі протестувальники заблокували входи до музею Лувр. Про це дирекція музею та профспілки повідомили агентству AFP, пише The Guardian.

Так учасники акції підтримали загальнонаціональний рух школярів і виступили проти "поліцейських репресій". Музей не зміг відкритися вчасно. За словами дирекції, протест очолили студенти Школи Лувру.

"Ми з гордістю повідомляємо, що блокуємо найбільший музей у світі", - йшлося в листівці, яку вивісили біля входу.

Нагадаємо, у неділю ввечері президент Франції Емманюель Макрон звернувся до нації.

Він засудив "неконтрольоване насильство", пообіцяв покарати всіх винних і анонсував термінову допомогу постраждалому бізнесу.

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Дональд Трамп відреагував на протести у Франції.

Він закликав владу країни закрити кордони й узяти ситуацію під контроль, а причиною хаосу назвав мігрантів.