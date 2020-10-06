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Протесты в Бишкеке: госпитализированы 75 людей

Автор: Инна Собора

В Бишкекский научно исследовательский центр травматологии и ортопедии (БНИЦТО) и Национальный госпиталь были госпитализированы с различными телесными повреждениями и травмами 75 пострадавших. Жертв пока нет.

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Об этом сообщает АКИpress.

Среди пострадавших 46 сотрудников правоохранительных органов.

РБК-Украина писало, что на площади Ала-Тоо вечером 5 октября начался разгон митингующих. Милиция использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Митингующие захватили Белый дом.

Также протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

5 октября местные партии Бишкека проводили митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протесты вышли несколько тысяч человек.

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