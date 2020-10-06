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Протесті в Бішкеку: госпіталізовано 75 людей

Автор: Инна Собора

У Бішкекський науково дослідний центр травматології і ортопедії (БНІЦТО) і Національний госпіталь були госпіталізовані з різними тілесними ушкодженнями і травмами 75 постраждалих. Жертв поки немає.

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Про це повідомляє АКИpress.

Серед постраждалих 46 співробітників правоохоронних органів.

РБК-Україна писало, що на площі Ала-Тоо увечері 5 жовтня розпочався розгін мітингувальників. Міліція використовує світлошумові гранати і сльозогінний газ. Мітингувальники захопили Білий дім.

Також учасники протесту в Бішкеку звільнили екс-президента Атамбаєва з СІЗО Держкомітету нацбезпеки.

5 жовтня місцеву партії Бішкека проводили мітинги незгоди з результатами парламентських виборів. На акції протести вийшли кілька тисяч людей.

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