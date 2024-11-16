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Протести в Абхазії. Президент заявив про готовність піти у відставку

Абхазія, Субота 16 листопада 2024 14:25
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Протести в Абхазії. Президент заявив про готовність піти у відставку Фото: Аслан Бжанія (facebook.com/aslanbzhaniya)
Автор: Наталія Юрченко

Так званий "президент" окупованої грузинської Абхазії Аслан Бжанія заявив, що готовий піти у відставку. Це сталося після протестів проти угоди з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

"Лідер" самопроголошеної республіки Абхазія заявив, що готовий піти з посади після того, як протестувальники покинуть комплект так званих "урядових" будівель у Сухумі.

"Кажуть, що я виїхав з Абхазії, але я тут. Ми зібралися не для того, щоб зберегти мою владу, а для того, щоб зберегти державність. Ті, хто зараз в адміністрації президента, мають піти звідти. Після чого я оголошу вибори і подам у відставку", - сказав Аслан Бжанія.

Він також зазначив, що готовий висунути свою кандидатуру для участі в нових "виборах". Поки Абхазією керуватиме чинний віцепрезидент Бадра Гунба.

Протести в Абхазії

Нагадаємо, 15 листопада в окупованій росіянами грузинській Абхазії спалахнули масштабні протести. Учасники акцій прийшли до будівлі "парламенту" у місті Сухумі та виступили проти ухвалення "інвестиційної угоди" з Росією.

Наприкінці жовтня представники РФ та Абхазії підписали так звану "угоду" щодо безпрецедентних пільг для російського бізнесу на території Абхазії. Через мітинги "парламент" відклав розгляд проекту, але учасники демонстрації вимагають не ратифікувати його зовсім.

Між протестувальниками та силовиками спалахнули сутички.

Додамо, що у 2008 році грузинські регіони Абхазія та Південна Осетія були окупованими Росією. Москва визнала "незалежність" регіонів, проте більшість країн світу вважає їх окупованими.

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Російська Федерація Грузія Абхазия
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