Протести в Абхазії. Президент заявив про готовність піти у відставку

Так званий "президент" окупованої грузинської Абхазії Аслан Бжанія заявив, що готовий піти у відставку. Це сталося після протестів проти угоди з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

"Лідер" самопроголошеної республіки Абхазія заявив, що готовий піти з посади після того, як протестувальники покинуть комплект так званих "урядових" будівель у Сухумі.

"Кажуть, що я виїхав з Абхазії, але я тут. Ми зібралися не для того, щоб зберегти мою владу, а для того, щоб зберегти державність. Ті, хто зараз в адміністрації президента, мають піти звідти. Після чого я оголошу вибори і подам у відставку", - сказав Аслан Бжанія.

Він також зазначив, що готовий висунути свою кандидатуру для участі в нових "виборах". Поки Абхазією керуватиме чинний віцепрезидент Бадра Гунба.