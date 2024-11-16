Протесты в Абхазии. "Президент" заявил о готовности уйти в отставку
Так называемый "президент" оккупированной грузинской Абхазии Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку. Это произошло после протестов против соглашения с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
"Лидер" самопровозглашенной республики Абхазия заявил, что готов уйти с поста после того, как протестующие покинут комплект так называемых "правительственных" зданий в Сухуми.
"Говорят, что я уехал из Абхазии, но я здесь. Мы собрались не для того, чтобы сохранить мою власть, а для того, чтобы сохранить государственность. Те, кто сейчас в администрации президента, должны уйти оттуда. После чего я объявлю выборы и подам в отставку", - сказал Аслан Бжания.
Он также отметил, что готов выдвинуть свою кандидатуру для участия в новых выборах. Пока Абхазией будет руководить действующий вице-президент Бадра Гунба.
Протесты в Абхазии
Напомним, 15 ноября в оккупированной россиянами грузинской Абхазии вспыхнули масштабные протесты. Участники акций пришли к зданию "парламента" в городе Сухуми и выступили против принятия "инвестиционного соглашения" с Россией.
В конце октября представители РФ и Абхазии подписали так называемое "соглашение" о беспрецедентных льготах для российского бизнеса на территории Абхазии. Из-за митингов "парламент" отложил рассмотрение проекта, но участники демонстрации требуют не ратифицировать его совсем.
Между протестующими и силовиками вспыхнули стычки.
Добавим, в 2008 году грузинские регионы Абхазия и Южная Осетия были оккупированы Россией. Москва признала "независимость" регионов, однако большинство стран мира считают их оккупированными.
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