Протесты в Абхазии. "Президент" заявил о готовности уйти в отставку

Так называемый "президент" оккупированной грузинской Абхазии Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку. Это произошло после протестов против соглашения с Россией.

"Лидер" самопровозглашенной республики Абхазия заявил, что готов уйти с поста после того, как протестующие покинут комплект так называемых "правительственных" зданий в Сухуми.

"Говорят, что я уехал из Абхазии, но я здесь. Мы собрались не для того, чтобы сохранить мою власть, а для того, чтобы сохранить государственность. Те, кто сейчас в администрации президента, должны уйти оттуда. После чего я объявлю выборы и подам в отставку", - сказал Аслан Бжания.

Он также отметил, что готов выдвинуть свою кандидатуру для участия в новых выборах. Пока Абхазией будет руководить действующий вице-президент Бадра Гунба.